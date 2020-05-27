Италия сократила импорт готовой одежды из Турции до минимума

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле 2020 года экспорт готовой одежды из Турции в Италию сократился на 17,46 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 196,486 миллиона долларов.

Об этом сказали в среду Trend в министерстве торговли Турции.

В апреле 2020 года экспорт готовой одежды из Турции в Италию сократился на 45,45 процента по сравнению с показателем апреля 2019 года и составил 22,924 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-апреле 2020 года экспорт готовой одежды из Турции на мировые рынки сократилcя на 20,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,798 миллиарда долларов.

Этот показатель составил 9,3 процента от общего экспорта страны за январь-апрель текущего года.

В апреле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки готовую одежду на 575,846 миллиона долларов, что на 61,7 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт готовой одежды из Турции в апреле 2020 года составил 6,4 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (апрель 2019-апрель 2020) Турция экспортировала готовую одежду на 16,481 миллиарда долларов

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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