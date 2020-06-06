ДТП в Турции, около 20 пострадавших
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Эрзинджан перевернулся пассажирский автобус, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По предварительным данным, пострадали 19 человек.
Все пострадавшие госпитализированы. Состояние пятерых из них расценивается как тяжелое.
По данным СМИ, причиной ДТП стала потеря водителем управления автобусом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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