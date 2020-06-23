Турпоток из Грузии в Турцию сократился до рекордного минимума

Турция 23 июня 2020 11:02 (UTC+04:00)
Турпоток из Грузии в Турцию сократился до рекордного минимума
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