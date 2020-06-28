Калын: Турция окажет Ираку гумпомощь в виде медицинских средств

По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время будет оказана гуманитарная помощь гражданам Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Гуманитарная помощь в виде медицинских средств будет в скором времени передана гражданам Ирака – туркманам и иракцам. Гумпомощь оказывается по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция всегда рядом со своими иракскими и туркманскими собратьями», - сообщил Калын.