Калын: Турция окажет Ираку гумпомощь в виде медицинских средств
По поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ближайшее время будет оказана гуманитарная помощь гражданам Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, сообщил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
«Гуманитарная помощь в виде медицинских средств будет в скором времени передана гражданам Ирака – туркманам и иракцам. Гумпомощь оказывается по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция всегда рядом со своими иракскими и туркманскими собратьями», - сообщил Калын.
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