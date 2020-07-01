Renault опередил Fiat на турецком авторынке в мае 2020 года

БАКУ/Trend/ - В мае 2020 года года Renault опередил Fiat на турецком авторынке, сообщает Trend в среду со ссылкой на Институт статистики Турции (TUIK).

Согласно сообщению, доля автомобилей марки Renault в мае этого года года составила 19,1 процента автомобильного рынка Турции, Peugeot – 15,2, Opel – 9, Fiat – 9, Citroen – 6,3, Volkswagen - 5,3, Skoda и Ford – по 2,8, Nissan - 1,2 процента.



Остальные 32,1 процента приходятся на долю других производителей автомобилей.

Отметим, что в мае 2020 года количество используемых в Турции транспортных средств возросло на 29,6 процента по сравнению с маем 2019 года, составив 52,080 тысячи единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 43,7 процента, фургонов и грузовиков – 8,8 процента, мотоциклов – 37,4 процента, тракторов – 7,4 процента, 2,7 процента приходятся на долю других транспортных средств.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся автобусы местных марок – BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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