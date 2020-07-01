МИД Турции: Никто не вправе говорить о суверенных права Турции методом диктовки

БАКУ /Trend/ - Заявление Госдепартамента США по поводу Айя-Софии вызывают удивление.

Об этом сказал пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Аксой отметил, что Айя-София является собственностью Турции, как и все остальные культурные ценности страны.

Пресс-секретарь также добавил, что каждый может свободно высказывать свои мысли, но никто не вправе говорить о наших суверенных правах методом "предупреждения и диктовки".

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции сохранить музейный статус Айя-Софии.

Отметим, что ранее лидер Националистической партии Турции Девлет Бахчели призывал использовать Айя-Софию как мечеть.

По словам Бахчели, данный музей является частью мусульманской культуры и должен использоваться по первоначальному назначению.

Отметим, что ранее в марте 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Айя-София может начать функционировать как мечеть-музей.

Ранее сообщалось, что зампредседателя оппозиционной партии Национального движения Турции, депутат Юсиф Халачоглу выступил с предложением вернуть музею Айя-София статус мечети.

Согласно сообщению, для восстановления статуса мечети направлено соответствующее обращение в парламент Турции.

Ранее другая оппозиционная партия Турции - Партия великого единства - также предлагала вернуть музею Айя-София статус мечети.