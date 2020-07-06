Из-за глобальной пандемии падает спрос на турецкую мебель в Иране

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции в Иран сократился в 48,85 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 55,954 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2020 года экспорт мебели и древесины из Турции в Иран также сократился на 67,25 процента по сравнению с показателем мая 2019 года и составил 9,761 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-мае 2020 года экспорт древесины и мебели из Турции на мировые рынки сократился на 10,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,032 миллиарда долларов.

Экспорт древесины и мебели из Турции составляет 3,3 процента от общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки древесину и мебель на сумму 367,342 миллиона долларов, что на 30,2 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт древесины и мебели из Турции в мае 2020 года составил 3,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала древесину и мебель на сумму 5,283 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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