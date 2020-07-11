Турция принимает решения, опираясь на волю народа

Турция не только борется с угрозой терроризма у своих границ, но и создает безопасные зоны.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Страны, которые не могут бороться с исламофобией на своей территории, критикуют Турцию за пользование своим суверенным правом, сказал президент.

«Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софьи с музея на мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», - отметил Эрдоган.