Турция принимает решения, опираясь на волю народа
Турция не только борется с угрозой терроризма у своих границ, но и создает безопасные зоны.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Страны, которые не могут бороться с исламофобией на своей территории, критикуют Турцию за пользование своим суверенным правом, сказал президент.
«Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софьи с музея на мечеть основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение», - отметил Эрдоган.
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