В Анкаре по подозрению в терроризме задержаны 18 граждан Ирака

Управление полиции Анкары при поддержке разведслужб провело операцию против ячейки террористов ДЕАШ, задержаны 18 выходцев из Ирака,пишет во вторник Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

Как сообщает агентство «Анадолу», был установлен факт участия граждан Ирака в боевых действиях на стороне террористов ДЕАШ, после чего определены адреса 20 человек, 18 из которых уже задержаны.

Продолжаются поиски остальных членов организации.