Турция продолжит поддержку Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры Турции и Палестины обсудили развитие двусторонних отношений и региональные процессы.
Махмуд Аббас в беседе с турецким лидером выразил удовлетворение возобновлением богослужений в мечети Айя-Софья в Стамбуле, поздравив президента Эрдогана и весь турецкий народ.
Президент Палестины выразил надежду на то, что данное историческое событие послужит во благо всего исламского мира.
Президент Турции в свою очередь подчеркнул готовность Анкары к дальнейшей поддержке Палестины.
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