Турция продолжит поддержку Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с лидером Палестины Махмудом Аббасом, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры Турции и Палестины обсудили развитие двусторонних отношений и региональные процессы.

Махмуд Аббас в беседе с турецким лидером выразил удовлетворение возобновлением богослужений в мечети Айя-Софья в Стамбуле, поздравив президента Эрдогана и весь турецкий народ.

Президент Палестины выразил надежду на то, что данное историческое событие послужит во благо всего исламского мира.

Президент Турции в свою очередь подчеркнул готовность Анкары к дальнейшей поддержке Палестины.