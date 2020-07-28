Турция полна решимости отстаивать интересы Азербайджана

Турция 28 июля 2020 16:30 (UTC+04:00)
Турция полна решимости отстаивать интересы Азербайджана

Турция полна решимости до конца отстаивать интересы Азербайджана, вне зависимости от источника угрозы, будь то Армения, Россия или любая другая страна, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире одного из телеканалов страны, пишет во вторник Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По словам Калына, Анкара выступает за дипломатические усилия по устранению разногласий на Южном Кавказе и при этом укрепляет оборонное сотрудничество с Баку.

Калын привлек внимание к недавним российско-армянским учениям, отметив, что Баку и Анкара также запланировали масштабные учения, которые пройдут в ближайшие дни. «Учения с Азербайджаном были запланированы ранее и являются частью оборонного сотрудничества двух стран», - пояснил он.

Пресс-секретарь турецкого лидера отметил, что позицию Турции по ситуации на Южном Кавказе довел до сведения президента России Владимира Путина лично президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы выступаем на стороне Азербайджана. Единство, целостность и безопасность Азербайджана – равносильно единству и безопасности Турции. В этом не может быть ни малейшего сомнения. Об этом открыто сказал Путину в телефонном разговоре Эрдоган. Глава турецкого государства призвал российского коллегу использовать рычаги влияния на Ереван с целью снижения напряженности в регионе», - сказал Калын.

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