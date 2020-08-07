Раненные при взрыве в Бейруте могут лечится в больницах Турции – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Раненные при взрыве в Бейруте могут лечится в больницах Турции, сказал президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган , сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция в трудные дни не оставит народ Ливана наедине с горем.

« Турция готова оказать Ливану любую поддержку для выхода из кризисной ситуации»- сказал Эрдоган.

Отметим, что четвертого августа в бейрутском порту произошел сильный взрыв, в результате которого погибли сотни и были ранены более четырех тысяч ливанцев.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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