Раненные при взрыве в Бейруте могут лечится в больницах Турции – Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Раненные при взрыве в Бейруте могут лечится в больницах Турции, сказал президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган , сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, Турция в трудные дни не оставит народ Ливана наедине с горем.
« Турция готова оказать Ливану любую поддержку для выхода из кризисной ситуации»- сказал Эрдоган.
Отметим, что четвертого августа в бейрутском порту произошел сильный взрыв, в результате которого погибли сотни и были ранены более четырех тысяч ливанцев.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @rhafizoglu
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