В Турции нейтрализованы три террориста
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хаккари нейтрализованы три террориста.
Об этом говорится в сообщении МВД Турции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что операция прошла в населенном пункте Аландюз района Юксекова при поддержке с воздуха. В ней участвовали сотрудники жандармерии.
Операция в регионе продолжается.
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