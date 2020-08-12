В Турции нейтрализованы три террориста

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Хаккари нейтрализованы три террориста.

Об этом говорится в сообщении МВД Турции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что операция прошла в населенном пункте Аландюз района Юксекова при поддержке с воздуха. В ней участвовали сотрудники жандармерии.

Операция в регионе продолжается.