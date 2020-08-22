В январе-июне Турция сократила экспорт в страны ОИС

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2020 года экспорт Турции в страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) сократился на 15,4 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, превысив 19,957 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в страны-члены ОИС за январь-июнь составил 26,6 процента от общего экспорта Турции в 2020 году.

В июне 2020 года экспорт Турции в страны ОИС возрос на 17,7 процента по сравнению с показателем июня 2019 года, составив 3,417 миллиарда долларов.

"В июне экспорт в страны ОИС составлял 25,4 процента от общего экспорта Турции за июнь 2020 года", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-июне 2020 года из стран-членов ОИС сократился на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 13,377 миллиарда долларов.

"Импорт из стран-членов ОИС составляет 13,5 процента от общего импорта Турции за январь-июнь 2020 года", - сказали в министерстве.

В июне 2020 года импорт Турции из стран ОИС возрос на 49,6 процента по сравнению с показателем июня 2019 года, составив 2,908 миллиарда долларов.

"Импорт из стран-членов ОИС составляет 17,8 процента от общего импорта Турции за июнь 2020 года", - сказали в министерстве.

Отметим , что экспорт Турции за этот период возрос на 15,7 процента по сравнению с июнем 2019 года, составив 13,462 миллиарда долларов.

Импорт Турции в июне 2020 года возрос на 8,3 процента по сравнению с июнем 2019 года и составил 16,308 миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, в январе-июне 2020 года товарооборот Турции составил 174,105 миллиарда долларов.

По итогам января-июня 2020 года экспорт Турции сократился на 15,1 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 75,21 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

В январе-июне 2020 года импорт Турции сократился на 3,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 98,895 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu