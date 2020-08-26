Открытие газового месторождения в Черном море поможет сотрудничеству Турции с Россией - министр

БАКУ /Trend/ - Открытие газового месторождения в Черном море может поспособствовать новому сотрудничеству с Россией.

Об этом в эфире телеканала NTV сказал министр финансов и казначества Турции Берат Албайрак, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Страны, с которыми мы сотрудничаем на протяжении многих лет, - это Россия и Иран. Это новая эра с точки зрения Турции. Начинается новый процесс, который может поспособствовать новому сотрудничеству в этими странами", - отметил Албайрак.

Министр отметил, что Турция будет добывать природный газ по очень низкой себестоимости, что отразится и на народе страны.