Спрос на автомобили из Турции в Казахстане незначительно упал

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Казахстан сократился на 6,43 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 27,881 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в июле 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Казахстан вырос на 125,46 процента по сравнению с показателем июля 2019 года и составил 6,123 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-июле 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократился на 28,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 12,992 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей составляет 14,4 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,201 миллиарда долларов, что на 24,1 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

Экспорт автомобилей в июле 2020 года составил 14,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 25,365 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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