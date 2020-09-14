Турция незначительно сократила товарооборот с Ираном

БАКУ/Trend/ - В июле 2020 года товарооборот Турции и Ирана сократился на 1,721 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 317,997 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В июле 2020 года экспорт Турции в Иран составил 226,190 миллиона долларов, а импорт из Ирана – 91,807 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-июле 2020 года товарооборот Турции и Ирана сократилось на 2,821 миллиарда долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, превысив 1,394 миллиарда долларов.

"В январе-июле 2020 года экспорт Турции в Иран составил 885,308 миллиона долларов, а импорт из Ирана – 509,060 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в июле 2020 года составил 32,829 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 5,8 процента по сравнению с июлем 2019 года, составив 15,120 миллиарда долларов.

Импорт Турции в июле 2020 года возрос на 7,9 процента по сравнению с июлем 2019 года и составил 17,709 миллиарда долларов.

В январе-июле 2020 года товарооборот Турции составил 206,755 миллиарда долларов.

По итогам января-июля 2020 года экспорт Турции сократился на 13,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 90,150 миллиарда долларов, сказали в ведомстве.

В январе-июле 2020 года импорт Турции сократился на 3,9 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 116,605 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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