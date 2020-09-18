Посол Греции вызван в МИД Турции
МИД Турции вызвал посла Греции в связи с публикацией в одной из греческих газет, в которой допущен оскорбительный выпад в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
«МИД Турции вызвал посла Греции из-за неподобающего заголовка в греческой газете о президенте Турции»,-сказал, в частности, Чавушоглу.
Глава турецкой дипломатии отметил, что «оскорбления и ругательства не должны рассматриваться с точки зрения свободы прессы».
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