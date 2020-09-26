Эрдоган и Додон обсудили сотрудничество
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с молдавским коллегой Игорем Додоном. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Адмнистрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Стороны обсудили перспективы расширения турецко-молдавских связей и укрепление сотрудничества между двумя странами.
В ходе беседы президент Эрдоган выразил решимость ко всестороннему развитию отношений Турции и Молдовы в духе стратегического партнерства.
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