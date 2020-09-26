Эрдоган и Додон обсудили сотрудничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с молдавским коллегой Игорем Додоном. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью Адмнистрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Стороны обсудили перспективы расширения турецко-молдавских связей и укрепление сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы президент Эрдоган выразил решимость ко всестороннему развитию отношений Турции и Молдовы в духе стратегического партнерства.