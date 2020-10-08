Армения должна принять все требования Азербайджана – Администрация Президента Турции

БАКУ /Trend - Армения, пока не поздно, должна принять все требования Азербайджана, об этом сказали Trend в четверг в Администрации Президента Турции.

Как там отметили, принятие всех требований Азербайджана в первую очередь выгодно армянскому народу.

«Азербайджан, требуя от Армении вывести войска из оккупированных территорий, следует международному праву» - сказали в администрации президента Турции.

В администрации сказали, что руководство Армении, опираясь на безнаказанность и молчание мирового сообщество, губит свой народ.

«Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что не воюют с мирными жителями, но при этом ВС Армении подвергают артобстрелу мирное население Азербайджана что является военным преступлением» - сказали в администрации президента Турции.

В администрации отметили, что Турция призывает мировое сообщество прекратить применять двойные стандарты в отношении Азербайджана, который ведет освободительную борьбу на своей территории, признанной всем мировым сообществом.

Четвертого октября ВС Армении произвели ракетный обстрел города Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.

Армянская сторона 6 октября официально признала отступление своих войск.

ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана осуществляют "тактическое отступление" на ряде участков линии соприкосновения. Об этом заявил "спикер" главаря карабахских сепаратистов Ваграм Погосян.

То, что Погосян назвал "тактическим отступлением", на самом деле - бегство ВС Армении под сокрушительными ударами азербайджанской армии.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.