Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 322 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 78 человек, общее число жертв заболевания достигло 10 177.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 373 154, за прошедшие 24 часа 2 322 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 1 703 человека, общее число выздоровевших достигло 322 465.
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