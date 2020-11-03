Число жертв землетрясения в Измире достигло 98

БАКУ /Trend/ - Число жертв землетрясения в турецком Измире возросло до 98.

Об этом сообщили в понедельник в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), сообщает Trend.

Из 994 пострадавших 847 выписаны из больниц, лечение 147 человек продолжается.

Отметим, что 30 октября в турецком городе Измир произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.