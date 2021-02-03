В Турции выявлены случаи заражения еще двумя штаммами коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Турции у двух человек выявили южноафриканский штамм коронавируса, а также один случай заражения бразильским штаммом вируса.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Помимо выявленного в нашей стране британского штамма, зафиксированы два случая заражения "южноафриканским" вариантом и один случай заражения бразильским вариантом коронавируса среди наших граждан", - отметил Коджа.

Министр добавил, что эти лица находятся в изоляции в больнице.