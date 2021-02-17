7 189 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 90 человек, общее число жертв заболевания достигло 27 652.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 602 034, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 906 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 189 человек, общее число выздоровевших достигло 2 489 624.