7 189 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 90 человек, общее число жертв заболевания достигло 27 652.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 602 034, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 906 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 7 189 человек, общее число выздоровевших достигло 2 489 624.
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