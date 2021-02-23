В Турции значительно возросло количество используемых транспортных средств
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С итальянскими компаниями обсуждены восстановление и развитие освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
В Парке высоких технологий АН Азербайджана будет использовано новое сырье для получения смазочных материалов
«Южный газовый коридор» меняет правила игры с точки зрения безопасности поставок в ЕС – Минэкономики Хорватии
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией Национального собрания Франции (ФОТО)
Армения совершила серию серьезных преступлений против мирного населения, культурного наследия и инфраструктуры Азербайджана – глава МИД
Азербайджанский участник "Евровидения" и один из лучших диджеев мира представили Lavandia (ВИДЕО, ФОТО)