Число азербайджанских компаний в Турции удвоилось
БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года в Турции были зарегистрированы 20 компаний с азербайджанским капиталом, что на 10 больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).
Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции в январе этого года, составил 2,860 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2020 года это были 1,459 миллиона лир.
Отмечено, что в январе 2021 года больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (17) с совокупным капиталом 2,510 миллиона лир.
В январе 2021 года в Турции среди компаний с азербайджанским капиталом были зарегистрированы по одной промышленной, строительной, финансово-страховой компании, пять - в сфере оптовой и розничной торговли и пять компаний по продаже недвижимости .
"Остальные компании с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики", - сказали в TOBB.
Согласно данным, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период пяти компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 520 тысяч лир.
Отметим что, в 2020 году в Турции были зарегистрированы 148 компаний с азербайджанским капиталом.
В 2020 году больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (126) с совокупным капиталом 25,434 миллиона лир.
Напомним, что по итогам 2019 года в Турции были зарегистрированы 184 компании с азербайджанским капиталом, что на одну больше, чем в 2018 году.
(Редактор: Натаван Эфендиева)