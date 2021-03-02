Число азербайджанских компаний в Турции удвоилось

БАКУ /Trend/ - В январе 2021 года в Турции были зарегистрированы 20 компаний с азербайджанским капиталом, что на 10 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB).

Совокупный капитал азербайджанских компаний, зарегистрированных в Турции в январе этого года, составил 2,860 миллиона турецких лир, в то время как за аналогичный период 2020 года это были 1,459 миллиона лир.

Отмечено, что в январе 2021 года больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (17) с совокупным капиталом 2,510 миллиона лир.

В январе 2021 года в Турции среди компаний с азербайджанским капиталом были зарегистрированы по одной промышленной, строительной, финансово-страховой компании, пять - в сфере оптовой и розничной торговли и пять компаний по продаже недвижимости .

"Остальные компании с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики", - сказали в TOBB.

Согласно данным, совокупный капитал зарегистрированных за отчетный период пяти компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 520 тысяч лир.

Отметим что, в 2020 году в Турции были зарегистрированы 148 компаний с азербайджанским капиталом.

В 2020 году больше всего азербайджанских компаний было зарегистрировано в Стамбуле (126) с совокупным капиталом 25,434 миллиона лир.

Напомним, что по итогам 2019 года в Турции были зарегистрированы 184 компании с азербайджанским капиталом, что на одну больше, чем в 2018 году.

(Редактор: Натаван Эфендиева)