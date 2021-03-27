В Турции одобрили план строительства канала "Стамбул"
БАКУ /Trend/ - В Турции одобрили план строительства канала "Стамбул".
Об этом на своей странице написал министр окружающей среды и градостроительства страны Мурат Курум, сообщает Trend.
"В этом контексте мы быстро предпримем шаги и сделаем так, чтобы канал "Стамбул" приносил пользу наше стране, нашему городу", - написал министр.
Новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу.
Предполагается, что водный путь сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс.т.
По маршруту новой водной артерии планируется построить 10 мостов.
Через пролив Босфор, который имеет допустимую пропускную способность в 25 тысяч судов в год, в настоящее время следуют около 40-42 тысяч судов. Для того, чтобы проплыть через Босфор, судам приходится ждать около недели.
Проект строительства новой морской артерии в обход Босфора станет крупнейшей инфраструктурной инициативой в истории Турции.