Азербайджан на более чем 10% сократил импорт автомобилей из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 11,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 14,982 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В феврале 2021 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан сократился на 2,7 процента по сравнению с показателем февраля 2020 года и составил 5,898 миллиона долларов.

В январе-феврале 2021 года экспорт автомобилей из Турции на мировой рынок сократился на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,802 миллиарда долларов.

Как отметили в ведомстве, в феврале 2021 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,536 миллиарда долларов, что на 0,7 процента больше показателя за тот же месяц 2020 года.

За последние 12 месяцев (февраль 2020 - февраль 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 25,432 миллиарда долларов.