Турция сократила товарооборот с Туркменистаном

Турция 5 апреля 2021 10:15 (UTC+04:00)
Турция сократила товарооборот с Туркменистаном
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