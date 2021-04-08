На севере Сирии погибли двое турецких военнослужащих

Террористы PKK/YPG атаковали турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции “Оливковая ветвь” на севере Сирии. В результате инцидента погибли двое военнослужащих, ликвидированы трое боевиков.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

По данным ведомства, террористы обстреляли одну из военных баз с применением противотанкового оружия.

В результате ответного огня ВС Турции, открытого в рамках законного права на самообороны, уничтожены не менее 3 боевиков группировки.

В ведомстве добавили, что турецкие военные продолжают наносить удары по позициям террористов в регионе.

В Минобороны выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.