На севере Сирии погибли двое турецких военнослужащих
Террористы PKK/YPG атаковали турецких военных в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции “Оливковая ветвь” на севере Сирии. В результате инцидента погибли двое военнослужащих, ликвидированы трое боевиков.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
По данным ведомства, террористы обстреляли одну из военных баз с применением противотанкового оружия.
В результате ответного огня ВС Турции, открытого в рамках законного права на самообороны, уничтожены не менее 3 боевиков группировки.
В ведомстве добавили, что турецкие военные продолжают наносить удары по позициям террористов в регионе.
В Минобороны выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих.
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