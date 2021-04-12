С начала года турецкий порт Коджаэли принял более тысячи судов

Турция 12 апреля 2021 09:32 (UTC+04:00)
С начала года турецкий порт Коджаэли принял более тысячи судов
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