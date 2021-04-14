В Анкаре не усматривают политических мотивов в приостановке авиасообщения с РФ

В Анкаре не усматривают политических мотивов в решении властей России по приостановке авиасообщения с Турцией. Об этом заявил в среду журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

Глава дипломатии отметил, что российская сторона мотивировала решение мерами по защите от коронавирусной инфекции.

По словам турецкого министра, прекращение авиарейсов все же будет иметь негативные последствия.

«Российские туристы хотят отдыхать в Турции. Вопрос чисто в плоскости здравоохранения. Мы работаем над вопросом восстановления авиасообщения. Каких-либо политических мотивов в решении властей России не усматриваю», - сказал турецкий министр.

Касаясь связей с Египтом, Чавушоглу отметил, что в отношениях между Анкарой и Каиром «начинается новый период».

«Вопрос повторного назначения послов пока не обсуждается. На первом этапе состоятся переговоры на уровне замминистров и дипломатов. Возможно, тогда этот вопрос и будет поднят. Точной даты обсуждений нет, все это прорабатывается. Впоследствии возможна и встреча на уровне глав МИД», - сказал министр.

При этом министр не исключил начала взаимных визитов делегаций двух стран.