В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,48 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 279 человек, общее число жертв заболевания достигло 34 734.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 025 557, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 62 797 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 55 413 человек, общее число выздоровевших достигло 3 480 146.