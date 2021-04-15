Граждане Азербайджана сократили покупку недвижимости в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2021 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 251 объект недвижимости, что на 33 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

При этом в марте 2021 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 106 объектов недвижимости, что на 11 больше по сравнению с мартом 2020 года.

В марте 2021 года в Турции были проданы 111,241 тысячи объектов недвижимости, что на 2,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В марте этого года иностранцам в Турции были проданы 4,248 тысячи объектов недвижимости, что на 39,9 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Отметим, что по итогам 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.

(Редактор: Натаван Эфендиева)