В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,84 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 362 человека, общее число жертв заболевания достигло 36 975.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 446 591, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 61 967 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 52 213 человек, общее число выздоровевших достигло 3 844 342.