США импортировали из Турции химпродукцию почти на $253 млн

Турция 23 апреля 2021 12:50 (UTC+04:00)
США импортировали из Турции химпродукцию почти на $253 млн
Узбекское агентство объявило тендер на строительство ангара
Узбекское агентство объявило тендер на строительство ангара
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Объем депозитов в банках Азербайджана незначительно сократился за год Финансы 13:00
Завтра в Баку будет до 20 градусов тепла Общество 12:55
США импортировали из Турции химпродукцию почти на $253 млн Турция 12:50
В Баку почтили память Анара Мамедханова. Прошло 10 лет... (ФОТО) Социум 12:49
Грузооборот аэропорта турецкой Антальи сократился более чем наполовину Турция 12:39
В Азербайджане выросла доля внебюджетных организаций в поступлениях по обязательному соцстрахованию - министр Финансы 12:39
Грузия и Украина будут выдавать разрешения на грузовые перевозки в электронном виде Грузия 12:36
В Баку будут созданы альтернативные группы регистрации по приему в I класс школ Общество 12:35
Фонд YAŞAT до сегодняшнего дня взял под опеку более 5 800 человек Общество 12:30
Совокупный объем банковских вкладов населения Азербайджана за год незначительно уменьшился Финансы 12:21
Поражение во II Карабахской войне - сложный психологический момент для армянского общества - российский политтехнолог Политика 12:12
В России выявили 8 840 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:06
Завтра в Баку проведут очередную масштабную дезинфекцию Общество 11:59
С начала 2021 г. в Турции зарегистрированы около 20 компаний с узбекистанским капиталом Турция 11:58
Неверно называть третью волну пандемии коронавируса последней - TƏBİB (ВИДЕО) Общество 11:55
ТОП-10 стран-импортеров азербайджанской нефти в I квартале 2021 г. Энергетика 11:51
В Азербайджане женщины играют исключительную роль в развитии технологий - глава Центра ИКТ 11:44
YARAT начинает грандиозный проект - первый Международный Бакинский фестиваль стрит-фотографии Культура 11:36
Грузия значительно увеличила импорт автомобилей из Турции Турция 11:27
В Азербайджане на аукцион выставят 123 объекта госимущества Бизнес 11:20
Турция сократила экспорт зерновых и бобовых культур в Туркменистан более чем на треть Турция 11:18
В столице и регионах Азербайджана зафиксировано снижение банковского кредитования Финансы 11:15
Azer Turk Bank обновляет сеть обслуживания Экономика 11:14
Директор образовательного центра A-level об образовании за границей (ФОТО) Общество 11:13
Покупательная способность населения Нахчыванской АР выросла в I квартале Бизнес 11:09
Началось очередное пленарное заседание парламента Азербайджана Политика 11:07
Узбекское агентство объявило тендер на строительство ангара Тендеры 11:05
Болгария активно импортирует турецкие автомобили Турция 11:03
В Азербайджане завершается онлайн-опрос среди вынужденных переселенцев на тему возвращения в Карабах Общество 10:51
Организован очередной вывозной рейс из Туркменистана в Россию Транспорт 10:45
В Нахчыванской АР расширяется использование ВИЭ Энергетика 10:40
Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса – политолог Точка зрения 10:39
Грузинская железная дорога рекордно увеличила перевозку грузов Грузия 10:31
В Гяндже началось восстановление домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО) Общество 10:30
Высокоскоростной мобильный интернет от Azercell становится доступен повсеместно ИКТ 10:24
Россия может начать поставлять в Индию ремдесивир в течение 15 дней Россия 10:22
Производство стальной заготовки в Иране превысило 22,5 миллиона тонн Экономика 10:18
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Финансы 10:16
В мае в Израиле начнет работать сервис Apple Pay Израиль 10:14
Драгметаллы в Азербайджане незначительно подешевели Финансы 10:13
Турция и Азербайджан намерены сотрудничать в сфере развития морских портов Турция 10:10
Грузия и Болгария обсудили сотрудничество в сфере морского судоходства Транспорт 10:08
Информационные системы госструктур Азербайджана размещены в G-Cloud - минсвязи ИКТ 10:02
Доллар слабеет на понижении доходности гособлигаций США США 10:00
Euronews: Ковры – неотъемлемая часть азербайджанского искусства и культуры Общество 09:56
Сегодня в Азербайджане состоится выпускной экзамен для учащихся 11-х классов Общество 09:49
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:39
Село Наджафлар Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 09:36
Цены на нефть корректируются вверх Энергетика 09:29
Сегодня азербайджанские депутаты обсудят 18 вопросов Политика 09:21
В Баку с приближением лета подорожали дачные дома Экономика 09:15
Биткойн снизился более чем на 5% Финансы 08:51
В больнице в Индии произошел пожар Другие страны 08:29
Швейцария видит потенциал для укрепления связей с Азербайджаном в сфере ВИЭ Энергетика 08:12
Экспорт сушеных фруктов и орехов из Ирана вырос на 42% за год Иран 08:04
Между президентом Грузии и генсеком НАТО состоялась телефонная беседа Грузия 07:58
Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане превысило 300 тысяч Казахстан 07:49
Индонезия направила 21 корабль на поиски пропавшей подлодки Другие страны 07:27
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,9 млн человек Турция 06:38
В Токио и еще трех префектурах Японии вновь введут режим ЧС до 11 мая Другие страны 05:39
Аравийская коалиция заявила о перехвате двух заминированных беспилотников хуситов Арабские страны 04:41
В Средиземном море около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки В мире 03:38
На Камчатке произошли три землетрясения за несколько часов Россия 02:56
Несколько ракет разорвались рядом с лагерем военных США в Ираке Арабские страны 02:19
Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса Израиль 01:37
В мире за сутки выявили более 874 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:10
Ударный БПЛА Bayraktar Akıncı TİHA успешно завершил первые огневые испытания Турция 00:42
В МАГАТЭ сообщили, что Иран сократил число центрифуг в Натанзе для обогащения урана до 60% Иран 00:37
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 00:26
Туркменистан предлагает бизнес-возможности для частного сектора Швейцарии Бизнес 00:01
"Милан" объявил о продлении контракта с 39-летним Ибрагимовичем Спорт 22 апреля 23:42
Канада получит 300 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson на следующей неделе Другие страны 22 апреля 23:14
Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву (ВИДЕО) Культура 22 апреля 22:51
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике Общество 22 апреля 22:35
В бакинском поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры (ВИДЕО) Общество 22 апреля 22:10
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы Азербайджан 22 апреля 22:06
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк Финансы 22 апреля 21:53
«Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в ЛЧ из-за проекта Суперлиги Спорт 22 апреля 21:35
ЕБРР и KfW реализовали Программу энергоэффективности в общественных зданиях в Грузии Энергетика 22 апреля 21:35
В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах Экономика 22 апреля 21:21
Премьер Франции заявил о прохождении пика третьей волны эпидемии коронавируса в стране Европа 22 апреля 21:07
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 22 апреля 21:03
Иран занял седьмое место в мире по производству цемента в 2020 году Иран 22 апреля 21:02
Российская инвесткомпания заявила о сохранении устойчивой кредитной позиции Азербайджана Финансы 22 апреля 20:47
АМИ Trend поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения Азербайджан 22 апреля 20:44
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 22 апреля 20:36
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 22 апреля 20:31
Грузия сократила экспорт вина в Россию Бизнес 22 апреля 20:29
"Азербайджанские Авиалинии" открывают спецрейсы в Лондон Экономика 22 апреля 20:06
В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий Экономика 22 апреля 19:50
Увиденное нами в Гяндже – это военное преступление – французский юрист Политика 22 апреля 19:35
Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию Бизнес 22 апреля 19:26
ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ Туркменистан 22 апреля 19:18
При строительстве цифровых городов Азербайджан применяет мировой опыт ИКТ 22 апреля 19:07
Необходимо проинформировать мировое сообщество о зверствах армян - французский юрист Политика 22 апреля 18:57
Турция сократила экспорт мебели и древесины в Туркменистан Турция 22 апреля 18:51
Установленная мощность Ингури ГЭС в Грузии после реконструкции вырастет, предположительно, на 15% Энергетика 22 апреля 18:49
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств Тендеры 22 апреля 18:46
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб Тендеры 22 апреля 18:45
В городе Евлах улучшается инфраструктура водоснабжения (ФОТО) Экономика 22 апреля 18:38
Все новости