Турецкий парламент выступил с заявлением, осуждающим последнее выступление президента США

БАКУ /Trend/ - Великое национальное собрание Турции выступило с заявлением, осуждающим последние высказывания президента США Джо Байдена в связи с событиями 1915 года.

Как передает во вторник Trend, заявление подписали представленные в парламенте правящая Партия справедливости и развития, Республиканская народная партия и Партия националистического движения.

«Мы решительно осуждаем отражающее позицию армянской диаспоры выступление президента США относительно событий 1915 года», – говорится в документе.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)