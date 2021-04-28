Минздрав Турции закупит топливо
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Отказываясь передать Азербайджану карты минных полей, Армения ставит под угрозу жизни сотен людей - «АзИз»
Azercell Бизнес предлагает обновленные тарифные планы «Мой Бизнес» и программу лояльности «Мой Бизнес-Клуб»
Президент Ильхам Алиев принял главу и главного исполнительного директора компании Boeing Commercial Airplanes (ВИДЕО)
Эмиратская компания планирует изучить перспективы инвестирования в ювелирное производство в Узбекистане
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети
Президент Ильхам Алиев: Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой