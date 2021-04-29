США заявили о стремлении к прочным отношениям с Турцией, несмотря на разногласия по С-400

Власти Соединенных Штатов сосредоточены на поддержании прочных союзнических отношений с Турцией, хотя и считают приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "трудным эпизодом". Об этом заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила в четверг на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прямо сейчас США действительно сосредоточены на поддержании наших прочных союзнических отношений с Турцией. Да, [ситуация с] С-400 была очень трудным эпизодом, но Турция по-прежнему является сильным членом НАТО, Турция по-прежнему предоставляет <...> размещение американским силам на турецкой территории, Турция по-прежнему вносит вклад в операции НАТО <...>. Мы продолжим все эти усилия. <...> Мы <...> с удвоенной силой сосредоточимся на этих очень прочных союзнических отношениях", - сказала она, отвечая на вопрос о том, стоит ли Вашингтону оказывать давление на Анкару из-за имеющихся разногласий или же "поощрять ухудшение отношение между РФ и Турцией" из-за разногласий, имеющихся между ними.