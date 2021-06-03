Швейцария исключила Турцию из списка “рисковых” стран

Швейцария исключила Турцию из списка стран с "высоким риском" заражения коронавирусом, по возвращении из которых необходимо проходить 10-дневный карантин, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

При этом тем, кто не прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, при въезде в страну придется сдавать тесты на наличие COVID-19.

Для прибывающих из стран с высоким риском помещение под карантин обязательно даже при негативном результате анализа.

Также из "карантинного" списка были исключены Иран, Хорватия, Люксембург, Южный Кипр и некоторые регионы Германии, Франции и Италии.

В списке остаются еще 30 стран, включая Великобританию, Индию, Бельгию, Нидерланды, Швецию, Аргентину, Словению, Латвию, Литву, Чили, Непал, Танзанию и Уругвай.

Турция была включена в перечень решением швейцарского Федерального управления здравоохранения (BAG) от 19 апреля.