Турецкий экспорт в страны ОИС увеличился

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2021 года экспорт Турции в страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) возрос на 29,2 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 18,194 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В апреле 2021 года экспорт Турции в страны ОИС возрос на 89 процентов по сравнению с показателем апреля 2020 года, составив 5,046 миллиарда долларов.

По данным ведомства, импорт Турции в январе-апреле 2021 года из стран ОИС возрос на 14,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 9,632 миллиарда долларов.

"Импорт Турции в апреле 2021 года из стран ОИС возрос на 70,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 2,444 миллиарда долларов", - сказали в министерстве.

(Редактор: Натаван Эфендиева)