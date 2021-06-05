Турция почти наполовину увеличила экспорт продукции оборонной промышленности

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - мае 2021 года увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 48,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,12 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В мае Турция экспортировала продукцию оборонной промышленности на 170,347 миллиона долларов, что на 51,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 - май 2021 годов) турецкий экспорт продукции оборонной промышленности составил 2,643 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)