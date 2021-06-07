Байден и Эрдоган обсудят Карабах
Президент США Джозеф Байден обсудит карабахский вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 14 июня на полях саммита НАТО.
Как передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу, об этом сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он сообщил, что лидеры кроме карабахского вопроса обсудят ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии, Иране и “роль, которую Турция будет играть в будущем в отношении переговоров и дипломатии в Афганистане”.
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