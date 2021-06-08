Турция нацелена на укрепление связей с Францией на основе взаимоуважения - Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара нацелена на укрепление связей с Парижем на основе взаимного уважения, передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.
В понедельник Чавушоглу встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.
«С Ле Дрианом мы обсудили двусторонние связи, региональные и международные процессы. Мы нацелены на укрепление связей с Францией на основе взаимного уважения», - написал глава турецкой дипломатии в Twitter по итогам встречи.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 6-7 июня находится с визитом во Франции. Визит осуществляется по приглашению министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.
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