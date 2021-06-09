Грузия импортировала из Турции электротовары на сумму свыше $25 млн

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Грузию возрос на 7,6 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 26,620 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в апреле 2021 года объем экспорта электротоваров из Турции в Грузию увеличился на 81,4 процента по сравнению с прошлогодним показателем и достиг 6,427 миллиона долларов.

В январе – апреле 2021 года сумма экспорта электротоваров из Турции выросла на 42,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4, 474 миллиарда долларов.

В апреле 2021 года Турция экспортировала электротовары на сумму 1,258 миллиарда долларов, что на 103 процента больше показателя за тот же месяц 2020 года.

За последние 12 месяцев (апрель 2020 – апрель 2021) турецкий экспорт этой продукции составил 12,389 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)