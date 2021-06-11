На востоке Турции обнаружено месторождение золота и серебра

В провинции Агры на востоке Турции обнаружены месторождения золото-серебряных, передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Об этом сообщил в четверг министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По словам министра, новое месторождение расположено в районе Моллакара.

Резерв золота оценивается в 20 тонн (оценочная стоимость $1,2 млрд), а серебра - в 3,5 тонны (стоимость $2,8 млн), пояснил Варанк.