Австрия наращивает импорт турецких электротоваров

БАКУ /Trend/ - В январе – мае 2021 года экспорт электротоваров из Турции в Австрию вырос на 42,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 46,557 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В мае турецкий экспорт электротоваров в Австрию вырос на 10,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 92,695 миллиона долларов.

Турция в январе – мае в целом увеличила экспорт электротоваров на 46,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,367 миллиарда долларов.

В мае Турция экспортировала электротовары на 1,107 миллиарда долларов, что на 65,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

За последние 12 месяцев (май 2020 – май 2021 годов) турецкий экспорт электротоваров составил 12,825 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)