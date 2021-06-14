Арабский адвокат поблагодарил Азербайджан за арест ливанского террориста

Турция 14 июня 2021 15:31 (UTC+04:00)
Арабский адвокат поблагодарил Азербайджан за арест ливанского террориста

БАКУ /Trend/ - Военные преступления, в том числе военные преступники, не должны оставаться безнаказанными, поэтому выражаю благодарность Азербайджану за арест ливанского террориста.

Об этом сказал Trend известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву, член правления Международной ассоциации правозащитников Тарег Шандеб.

Он отметил, что согласно законам Ливана, граждане страны, которые участвую в составе бандформирований и совершают военные преступления против какой-либо страны, должны предстать перед судом и у себя на родине.

«Судебные органы Ливана также обязаны судить тех ливанских наемников, которые отправились убивать невинных людей в Азербайджане», – сказал Шандеб

Отметим, что в Ясамальском районном суде Баку зачитан приговор ливанскому гражданину Эулджекджияну Викену Абрахаму, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана.

В.Эулджекджиян приговорен к 20 годам лишения свободы: 5 лет срока он будет отбывать в тюрьме, остальную часть – в исправительном учреждении строгого режима.

Напомним, что В.Эулджекджиян был привлечен к следствию по обвинению в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением СГБ Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики по факту участия в качестве наемников гражданина Ливана Эулджекджияна Викена Абрахама и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группировки.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года житель Бейрута В.Эулджекджиян, 1979 года рождения, согласился на предложение ливанского гражданина Овака Кикияна принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью В.Эулджекджиян вместе с другими лицами в составе организованной группировки незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении и прибыл на место, где находились другие наемники.

В.Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Гражданину Ливана было предъявлено обвинение по статьям 114.3 (участие в качестве наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и по другим статьям УК Азербайджана. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(Редактор: Надир Насиров)

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