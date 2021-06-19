В Стамбуле произошло землетрясение

В стамбульском регионе Мармара произошло землетрясение.

Как передает Trend со ссылкой на Hurriyet Daily News, информацию об этом распространило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

По данным AFAD, подземные толчки были зарегистрированы в районе Картал в 16:08 по бакинскому времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров, сила землетрясения составила 3,9 балла.

Разрушений и человеческих потерь нет.