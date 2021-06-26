Канал «Стамбул» - инициатива, направленная на защиту будущего мегаполиса

В Турции в субботу заложен фундамент первого моста в рамках реализации мегапроекта – канал «Стамбул».

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", в церемонии закладки фундамента первого моста через водохранилище «Сазлыдере» принимает участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу и др.

Выступая на открытии мероприятия, глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу заявил, что рост судоходства на Босфоре – угроза безопасности и экологии Стамбула.

«Согласно расчетам, судоходство на канале «Стамбул» будет в 13 раз безопасней, чем на Босфоре», - сообщил министр.

Проект канал «Стамбул» - новая страница в развитии Турции

Президент Эрдоган назвал начало реализации проекта канал «Стамбул» новой страницей в развитии Турции.

Глава государства напомнил, что в 1930-ых годах через Босфор ежегодно следовало в среднем 3 тыс. судов, а сегодня этот показатель достигает 45 тыс.

Президент Турции отметил, что каждое крупногабаритное судно, следующее через Босфор несет в себе потенциально серьезный риск безопасности Стамбула.

«В случае, если какое-либо из судов, перевозящих различные наименования грузов, в том числе нефть, потерпит бедствие на Босфоре, экологии северо-запада Турции будет нанесен серьезный удар. Поэтому можно с уверенностью заявлять, что канал «Стамбул» - это инициатива, направленная на защиту будущего турецкого мегаполиса», - сказал глава государства.

Президент Турции акцентировал внимание на подсчетах экспертов, согласно которым к 2050 году через Босфор будет следовать 78 тыс. судов в год, тогда как, безопасная пропускная способность пролива составляет 25 тыс. судов.

Строительство канала «Стамбул» обойдется турецкой казне в «0» лир

Эрдоган отметил, что текущий маршрут канала «Стамбул» - наиболее оптимальный и выбран из пяти альтернатив для будущей водной артерии.

«Длина канала «Стамбул» составит 45 км, минимальная ширина дна - 275 м. Глубина определена на уровне 21 с лишним метров. Строительство канала «Стамбул» планируется завершить за 6 лет. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 15 млрд долларов», - сообщил глава государства.

Президент сообщил далее, что проект канала «Стамбул» разработан так, чтобы покрыть 99 процентов объема судоходства на Босфоре.

Эрдоган отметил также, что по берегам новой водной артерии будут построены города с населением в 500 тыс. человек, что также снизит нагрузку на мегаполис.

«Строительство канала «Стамбул» обойдется турецкой казне в «0» лир. Это крупнейшая подобная инициатива, реализуемая за счет будущих поступлений от транспортной артерии», - добавил президент.

По его словам, строительство канала «Стамбул» будет вестись с максимальным учетом экологических требований, что станет примером не только для Турции, но и мира в целом.

- Канал «Стамбул»

Искусственная транспортная артерия в обход пролива Босфор соединит между собой Черное и Мраморное моря, повысив роль Турции в международной торговле.

Цель крупнейшей инфраструктурной инициативы Турции - разгрузить Босфорский пролив, судоходство в котором год от года становится все более интенсивным.

Через Босфор - один из самых загруженных в мире морских путей - каждый год проходит более 43 тыс. судов, тогда как этот показатель согласно международным соглашениям определен на уровне 25 тыс.

По прогнозам властей Турции, поток судов между Черным и Мраморным морями после 2050 года достигнет 78 тыс., что повышает значимость создания новой морской артерии.

Канал протяженностью 45 км улучшит логистические возможности и инфраструктуру Турции, и в числе прочих защитит экологию мегаполиса от вероятных инцидентов с судами.

Глубина канала составит в среднем 20,75 м, ширина 275 м. По берегам канала «Стамбул» планируется построить новые города.

Через новый канал будет проложено шесть мостов.

Власти Турции неоднократно заявляли, что конвенция Монтрё не касается проекта канала «Стамбул», то есть сообщение по нему не подпадает под действие международных соглашений о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.